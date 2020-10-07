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Врач рассказала о способах справиться с осенней апатией

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Наступление осени часто провоцирует подавленное настроение, усиление тревоги и, как следствие, плохое самочувствие. О том, как преодолеть сезонную апатию, рассказала в интервью радио Sputnik главный врач клиники «Твой доктор» терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко.

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По ее словам, если жизненный тонус снижается, то в первую очередь нужно разобраться, с чем связано такое самочувствие.

Специалист отметила, что можно выделить несколько серьезных причин, которые способны вызвать упадок сил. Для их выявления необходимо провести анализы и исследования.

«Может быть, у нас в организме идет хронический воспалительный процесс. Как тут можно радоваться жизни и быть работоспособным? Нам нужно провести диагностику, чтобы понять, что у нас нет никакой дремлющей или активной инфекции в организме», — пояснила Романенко.

Второй момент, по ее словам, заключается в нехватке витаминов или микроэлементов в организме. Например, при недостатке витамина B12 или B9, может развиться анемия — кислородное голодание.

Третья причина осенней хандры может заключаться в гормональных сбоях. Для того, чтобы подтвердить или опровергнуть наличие этой проблемы, необходимо провести гормональные исследования.

Также, по словам Романенко, апатия может быть связана с неправильным образом жизни.

«Если мы не нашли соматических патологий или отклонения в лабораторных показателях, тогда мы можем говорить, что мы мало двигаемся, и отсюда у нас нет сил. Не надо сразу идти на физкультуру и бежать по дорожке целый час. Когда мы говорим о прогулках и физической активности, то это предполагает нормальную работу мышц», — рассказала специалист.

Ранее главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов рассказал, что преодолеть осеннюю хандру поможет скандинавская ходьба, включающая в себя элементы кардиотренировки, а также сбалансированный режим труда и отдыха.

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