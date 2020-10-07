Ураган «Дельта» продолжил набирать силу на пути к Мексике

Ураган четвертой категории «Дельта» продолжил набирать силу на пути к мексиканскому штату Кинтана-Роо на полуострове Юкатан. Об этом на своей странице в Twitter сообщил губернатор региона Карлос Хоакин.

По его словам, ураган по-прежнему усиливается. Пока он находится в 420 км в юго-восточном направлении от острова Косумель. Скорость внутри погодного явления усилилась до 7,2 м/с, порывы ветра достигают скорости 77,7 м/с.

Actualización 14 hrs. #Delta sigue intensificado como categoría 4, se encuentra a 420 km al este sureste de #Cozumel. Aumentó su velocidad a 26 km/h con vientos máx. de 280 km/h. El pronóstico es que ingrese por el sur de #PuertoMorelos. @ProtCivil_QRoo pic.twitter.com/om1yQiPHFK — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) October 6, 2020

По предварительным данным, ураган выйдет на сушу в районе города Пуэрто-Морелос. Также Хоакин сообщил, что власти региона подготовили более 80 убежищ для размещения жителей потенциально уязвимых районов.

Согласно размещенной на странице схеме движения урагана, он достигнет мексиканского штата Кинтана-Роо в ночь на среду, 7 октября, по местному времени (утро, 7 октября мск). Отмечается, что на севере штат уже объявлен максимальный уровень угрозы.

Ранее 6 октября сообщалось, что ураган «Дельта» в Атлантическом океане усилился до четвертой категории. 5 октября в Национальном центре сообщали, что тропический шторм «Дельта» усилился до урагана.