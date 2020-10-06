Ураган «Дельта» в Атлантическом океане усилился до четвертой категории

Ураган «Дельта» в Атлантическом океане во вторник, 6 октября, усилился до четвертой категории. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Согласно последним данным, сейчас ураган находится к юго-западу от Каймановых островов в Карибском море. Он движется в северо-западном направлении со скоростью 26 км/ч, а максимальные порывы ветра в зоне урагана превышают 200 км/ч.

На полуострове Юкатан в Мексике, на западе Кубы, а также на Каймановых островах в середине недели ожидаются сильные дожди. Эти осадки могут привести к значительным подтоплениям и оползням. Прогнозируется, что к концу недели стихия может затронуть побережье США.

5 октября в Национальном центре сообщали, что тропический шторм «Дельта» усилился до урагана.

2 октября стало известно, что на Францию обрушился ураган «Алекс». В пяти департаментах действует «оранжевый» уровень опасности. На острове Бель-Иль в Бискайском заливе порывы ветра достигали 186 км/ч. Без света из-за непогоды остались 80 тыс. человек.