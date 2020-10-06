Тропический шторм «Дельта» в Атлантическом океане усилился до урагана в понедельник, 5 октября. Об этом сообщил Национальный центр США по наблюдению за ураганами, штаб-квартира которого находится в Майами в американском штате Флорида.

По информации метеорологов, скорость ветра внутри атмосферного явления достигла 33,5 м/с, сейчас оно находится в 216 км южнее ямайского города Негрил и движется в северо-западном направлении со скоростью около 13 км/ч.

По предварительным данным, в связи с ураганом на юго-востоке Мексики, западе Кубы, а также на Ямайке и Каймановых островах в ночь на 6 октября ожидаются сильные порывы ветра и дожди.

3 сентября сообщалось, что тропический шторм «Гамма» достиг восточного побережья Мексики. Отмечается, что стихия зафиксирована в 25 км от города Тулум. Максимальная скорость ветра в пределах шторма достигает 110 км/ч.

2 октября стало известно, что на Францию обрушился ураган «Алекс». В пяти департаментах действует «оранжевый» уровень опасности. На острове Бель-Иль порывы ветра достигают 186 км/ч. Шторм уносит крыши и ломает деревья. Без света из-за непогоды остались 80 тыс. человек.