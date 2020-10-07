Законопроект о коллекторах могут внести в Госдуму в октябре

По информации «Известий» работа над поправками к закону (230-ФЗ) о защите прав и интересов граждан при возврате просрочки проходит последние процедуры согласований. В октябре документ может быть внесен в Госдуму. Его очередной доработанный вариант (есть в распоряжении «Известий»), позволит сделать процедуру взыскания более прозрачной и понятной для граждан, а также ужесточит надзор над взыскателями.

В новом документе удалось сохранить принципиальный момент, который содержался в предыдущем варианте: регулирование деятельности взыскателей распространяется не только на коллекторские агентства, но и на банки, а также МФО. Именно этот пункт вызывал сопротивление со стороны участников рынка. Однако, как следует из текста документа, органам исполнительной власти удалось отстоять свою позицию, хотя ходили разговоры, что это принципиальное изменение может исчезнуть из окончательного варианта проекта.

Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минюста (разработчик законопроекта), документ предполагает, что для взаимодействия с должниками (личные встречи, телефонные переговоры, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи), все эти организации обязаны иметь соответствующее оборудование и программное обеспечение. Кроме того, им придется осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия, а также хранить указанную информацию в течение 2 лет.

По предложению Минцифры, в процесс работы с просрочкой активно внедряется портал Госуслуг. Правда, деловому сообществу удалось убедить рабочую группу, что эта новелла будет действовать с сентября следующего года, а не с марта, как другие нормы.

Проектом предполагается, что ЕСИА будет использоваться для идентификации должника. Кроме того, уведомление о том, что долг гражданина передан третьему лицу, может быть отправлено через портал или по электронной почте, а не заказным письмом, как ранее. Кроме того, сделать это взыскатель должен в два раза быстрее — в течение 15 дней, а не 30, как сейчас.

В пресс-службе регулятора «Известиям» заявили, что Банк России поддерживает усиление контрольно-надзорных функций в области взыскания просроченной задолженности.

Подробнее о том, как изменится процедура взаимодействия взыскателей и должников, в эксклюзивном материале «Известий»:

Не взыщите: законопроект о защите от коллекторов внесут в Госдуму в октябре