Не взыщите: законопроект о защите от коллекторов внесут в Госдуму в октябре

Работа над поправками к закону (230-ФЗ) о защите прав и интересов должников при возврате просрочки вышла на финишную прямую. Очередной вариант документа (есть в распоряжении «Известий»), по мнению экспертов, позволит сделать процесс взыскания более прозрачным для граждан и более жестким для коллекторов. Например, для них предусмотрены новые требования по информированию должников о том, что их просрочка продана, упрощен порядок отказа от взаимодействия с взыскателем, введена процедура досудебного возврата долга, изменены правила передачи конфиденциальной информации и наказание за их несоблюдение. Также упрощен порядок отказа граждан от общения с коллекторами и введено использование портала Госуслуг. Уже во второй декаде октября проект может быть внесен в Госдуму, но к этому моменту в документ еще могут внести изменения.

Поправки к 230-ФЗ можно считать, пожалуй, одними из самых ожидаемых на рынке потребкредитования. Деятельность коллекторов и служб взыскания банков и микрофинансовых организаций (МФО), вызывают многочисленные нарекания со стороны должников. Норматив должен устранить эту проблему. В последнем варианте, который был доработан с учетом заседания подкомиссии правительственной комиссии по административной реформе, содержатся нормы, ужесточающие надзор и регулирование деятельности взыскателей. Можно считать, основной этап согласований остался позади.

Прежде всего, в новом документе удалось сохранить принципиальный момент, который содержался в предыдущем варианте (внесен в правительство в июле) — о том, что регулирование деятельности взыскателей распространяется не только на коллекторские агентства, но и на банки, а также МФО. Именно этот пункт вызывал максимальное сопротивление со стороны участников рынка. Однако, как следует из текста документа, органам исполнительной власти удалось отстоять свою позицию, хотя и ходили разговоры, что это принципиальное изменение может исчезнуть из окончательного варианта проекта.

Это означает, что в части этой деятельности банки и МФО будут регулироваться уполномоченным органом Федеральной службой судебных приставов (ФССП). Как пояснили «Известиям» в пресс-службе Минюста (разработчик законопроекта), документом предполагается, что для взаимодействия с должниками ("личные встречи, телефонные переговоры, телеграфные сообщения, текстовые, голосовые и иные сообщения, передаваемые по сетям электросвязи, в том числе подвижной радиотелефонной связи") эти организации обязаны иметь соответствующее оборудование и программное обеспечение. Кроме того, им придется осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия, а также хранить указанную информацию в течение двух лет.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заёмщиков» Евгении Лазаревой, с принятием поправок в 230-ФЗ появится прозрачная система и единый контроль как профессиональных коллекторов, так и финансовых организаций.

- К сожалению, сейчас кредиторы, выведенные из-под действия закона, частенько пренебрегают общими правилами и позволяют себе злоупотребления в отношении должников. Теперь мы надеемся, что этот пробел устранят, - сказала она.

За робота в ответе

Еще одно серьезное изменение по сравнению с действующим законодательством - проект вводит понятие «автоматизированный интеллектуальный агент (робот-коллектор)», а также определяет понятия «телефонные переговоры» и «голосовое сообщение», подчеркнули в Минюсте. Важно, что вводится ответственность взыскателя за «действия» используемого им робота.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В.Плеханова Наталья Свечникова полагает, что предлагаемые изменения в законодательство необходимы, поскольку использование искусственного интеллекта в коллекторской деятельности привело к тому, что возникла потребность в защите граждан. Организации часто открещиваются от своих автоматических «помощников», ссылаясь на технические сбои.

- Нормативные требования и ограничения для использования роботов-коллекторов нужны, они позволят устранить эту проблему и расширить защиту прав граждан-должников, - уверена эксперт.

Кроме того, различные виды взаимодействия будут учитываться при расчете лимита взаимодействия взыскателя и гражданина. Для взыскателей такой подход может обернуться существенными санкциями. Например, руководители ФССП могут запретить организации использовать одно или нескольких видов личного взаимодействия, но — не более, чем на 60 дней.

По предложению Минцифры в процесс работы с просрочкой активно внедряется портал Госуслуг. Правда, деловому сообществу удалось убедить рабочую группу, что эта новелла будет действовать с сентября следующего года, а не с марта, как другие нормы.

Проектом предполагается, что ЕСИА будет использоваться для идентификации должника. Кроме того, уведомление о том, что долг гражданина передан третьему лицу, может быть отправлено через портал или по электронной почте, а не заказным письмом, как ранее. Кроме того, сделать это взыскатель должен в два раза быстрее – в течение 15 дней, а не 30, как сейчас.

Также портал Госуслуг может быть использован при процедуре обязательного досудебного порядка возврата, которая также вводится новым законопроектом. В суд можно будет подать только после отказа должника исполнить требования или отсутствия ответа в течение 30 дней. Требование может быть вручено лично, направлено заказным письмом по адресу постоянной или временной регистрации, электронной почтой (по адресу, ранее указанному должником), через портал Госуслуг или "иным согласованным сторонами способом".

- Минцифры России выступает за перевод всех процедур в электронный вид и возможность дистанционного взаимодействия во всех аспектах жизненных ситуаций. Электронное взаимодействие через портал Госуслуг осуществляется под контролем государства и призвано защитить интересы граждан, не имеющих таких возможностей в случае иных видов коммуникаций, - объяснили в пресс-службе.

Также проектом существенно облегчен отказ от взаимодействия. Должник может направить его не только через нотариуса или заказным письмом, но и с адреса электронной почты, которая указана в документах. Со следующего рабочего дня взыскатель должен прекратить общение с должником.

- «Заказные письма с уведомлением», которые постоянно теряются на почте или в ящиках теперь будут постепенно оставаться в прошлом. Сейчас у большинства заёмщиков есть электронная почта, у многих после периода ограничений появились аккаунты на портале Госуслуг. Это даёт возможность гарантированно и более оперативно уведомить должника, - прокомментировала новеллу Евгения Лазарева.

Изменяется и порядок использования персональных данных и данных по сумме просрочки. Согласие должника на их передачу третьим лицам можно будет получить при заключении договора. Отозвать его можно тоже по электронной почте, но с ранее указанных адресов. Важное изменение для молодежи – сообщать конфиденциальную информацию запрещено будет не только по месту работы, но и учебы. При этом третье лицо, которое разгласит информацию, придется возмещать не только убытки, но и моральный вред.

Без права на ошибку

Поправками к 230-ФЗ определяется также порядок подачи жалобы в уполномоченный орган: заявитель должен быть идентифицирован (лично или ЕСИА). Затем направляется запрос взыскателю, который должен ответить по суммам и порядку своих действий. Если возникнут разногласия, новый вариант законопроекта дает возможность ФССП обратиться с запросом к телефонному оператору или интернет-провайдеру, чтобы получить информацию о количестве голосовых, тестовых и других взаимодействий с должником. Кроме того, с согласия должника уполномоченный орган может обратиться в бюро кредитных историй для уточнения объема задолженности.

По мнению Евгении Лазаревой, с принятием поправок закон станет более жёстким в части расследования нарушений регулятором.

- В соответствии с поправками будет проходить полноценная проверка и у нарушителей не будет шансов отговориться, что это не он взаимодействовал с должником, не он передавал данные в БКИ, номер телефона принадлежит неизвестным лицам, не имеющим к нему отношения, - уточнила она.

Кстати, послабление в новом варианте законопроекта содержится и для взыскателей. Так, предупреждение должнику, что неисполнение им обязательств влечет законные последствия (суды, расходы и т.д.), не будет считаться нарушением. По мнению специалистов, это должно существенно снизить количество жалоб на то, что «они угрожают мне судом».

И еще один актуальный в период пандемии момент. Если законом предоставлен льготный период, то весь этот срок лично взаимодействовать с заемщиком нельзя.

По словам источников «Известий», текущий вариант проекта, с которым ознакомились «Известия», может быть поправлен до внесения в Госдуму. Например, представители делового сообщества предложили расширить способы взаимодействия с должниками при уступке права требования. На заседании подкомиссии Минюсту и Центробанку было поручено проработать этот вопрос.

В пресс-службе регулятора «Известиям» заявили, что Банк России поддерживает усиление контрольно-надзорных функций в области взыскания просроченной задолженности.

- Это позволит обеспечить единство правовых подходов и методов при осуществлении надзор за соблюдением требований 230-ФЗ юридическими лицами, осуществляющими деятельность по возврату просроченной задолженности, - отметили в ЦБ.

Там, однако. не рассказали, будут ли приняты предложения о расширении способов взаимодействия с должниками, сославшись на то, что «в настоящее время продолжается обсуждение, поэтому дополнительные комментарии преждевременны».

Минэкономразвития, представители которого также входят в правительственную рабочую группу, воздержались от комментариев. Так же поступил и президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, сопредседатель рабочей группы от делового и экспертного сообщества Эльман Мехтиев.