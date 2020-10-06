ФАС начала проверку ряда аэропортов по росту цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проводит проверки ряда аэропортов в связи с сообщениями о росте цен на топливо. Об этом 6 октября заявил глава ведомства Игорь Артемьев.

«Я не могу пока сказать, чем закончится эта проверка, бывает, иногда кому-то что-то кажется, кому-то что-то не кажется, мы должны установить это всё для суда, объективно. Поэтому мы проводим соответствующие проверки по ряду аэропортов. Если мы найдем там рост выше инфляции в условиях демпфера, который будет необъясним, будет монопольно высокая цена и будут оборотные штрафы», — приводит его слова «РИА Новости».

Артемьев также добавил, что в настоящий момент причин для роста топлива нет, так как существует демпфер, который это регулирует. Однако есть ряд заявлений о росте цен на авиатопливо, именно они сейчас проверяются.

12 августа Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АВЭТ) попросила Минтранс организовать совместную с Минэнерго и ФАС проверку ценообразования авиакеросина в аэропортах страны.

По итогам проведенных авиаперевозчиками тендеров рост цен на керосин в августе по сравнению с июлем составил: в аэропортах Кольцово (Екатеринбург) — 62,1%, в подмосковных Домодедово и Жуковский — 33,4 и 36% соответственно, а в воздушной гавани Краснодара — 48,4%.

В АВЭТ считают, что ценовые изменения нивелируют принятые правительством решения по восстановлению авиаотрасли после кризиса.

В «Роснефти» заявили, что с начала II квартала этого года цена на авиакеросин в московских аэропортах снизилась на 40–46%.

Собеседники «Известий» в отрасли авиаперевозок связали рост с открытием международного авиасообщения. Топливные компании ежегодно поднимают цены с началом высокого сезона, когда пассажиропоток и доходы авиакомпаний увеличиваются.