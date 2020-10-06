Еще один детсад с бассейном построят в новом микрорайоне Южно-Сахалинска

В новом микрорайоне Дальнего в Южно-Сахалинске появится детсад с бассейном. Строительство уже началось, учреждение будет расположено на улице Байкальской рядом с новой школой. Об этом сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Как рассказал замдиректора департамента образования Сергей Луковой, детсад рассчитан на 330 воспитанников. Внутри здания разместят бассейн, музыкальный и спортивный залы, а на прилегающей территории — спортивную и прогулочные площадки.

По словам подрядчика, работы идут по графику. До конца года планируется возвести монолитное железобетонное здание, установить окна и приступить к внутренним работам.

Строительство ведется в рамках нацпроекта «Демография». Это будет самое крупное дошкольное учреждение, построенное в городе за последние годы.

Окончание строительства запланировано на конец 2021 года. До конца 2023-го в городе появятся пять детсадов и два дополнительных корпуса к существующим.