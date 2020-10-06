Песков призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе начать переговоры

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 6 октября.

«Мы по-прежнему выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с происходящим, и мы считаем, что стороны обязаны прекратить огонь и сесть за стол переговоров», — сказал он.

По словам Пескова, российский лидер Владимир Путин получает доклады о всех поступающих к Москве обращениях с призывами помочь в урегулировании конфликта. Он отметил, что эмоциональный фон таких обращений понятен, так как ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской республике пока ухудшается.

Песков напомнил, что лидеры России, США и Франции сделали совместное заявление, как и министры иностранных дел трех стран, а также подчеркнул, что в настоящее время существует «очень активный график телефонной дипломатии и на высшем, и на высоком уровне».

Как он добавил, именно на этом в настоящее время сосредоточены усилия России по тому, чтобы «помочь воюющим сторонам прекратить огонь и начать политико-дипломатический процесс урегулирования».

Пресс-секретарь президента России также считает, что РФ — одна из стран, которая может стать посредником в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе.

5 октября бизнесмен и сооснователь бизнес-школы «Сколково» Рубен Варданян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой вмешаться в новый виток карабахского конфликта, который начался в конце сентября.

По его мнению, конфликт в Карабахе не является локальными прениями между Арменией и Азербайджаном. Варданян также назвал сложившуюся в регионе ситуацию геополитической бомбой замедленного действия, которая способна затронуть и Россию.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

1 октября лидеры стран Минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем они осудили эскалацию насилия в регионе, выразили соболезнования семьям погибших и призвали к немедленному прекращению боевых действий.