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Количество общественного транспорта увеличат в часы пик в Брянске

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Количество единиц общественного транспорта будут увеличивать на маршрутах в Брянской области в часы пик. Соответствующее решение принял региональный оперативный штаб.

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Количество транспорта увеличат для сокращения количества людей, которые единовременно находятся в одном автобусе. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

Кроме того, работодателям рекомендовано отправить на удаленную работу сотрудников старше 65 лет, а также людей с хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что в Москве приостанавливают действие социальных карт для проезда школьников, пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями.Все предприятия и организации столицы, по словам мэра Сергея Собянина, должны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим.

За последние сутки в России выявили 11 615 новых случаев коронавируса. Наибольшее число новых подтвержденных случаев выявлено в Москве и Санкт-Петербурге.

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