Собянин озвучил меры контроля из-за осложнении ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве с каждым днем становится драматичнее и сложнее. В связи с этим мэр объявил о введении дополнительных мер контроля за ранее принятыми решениями. Об этом мэр города Сергей Собянин написал во вторник, 6 октября, в своем блоге.

Он отметил, что Москва по выявляемости COVID-19 приближается к пиковым значениям весны.

«Количество госпитализированных сегодня превысило 1000 человек. Рост продолжается. Вчера мы вынуждены были открыть резервные госпитали в Сокольниках и Крылатском», — цитирует его RT.

Речь, частности, идет о приостановке действия социальных карт для проезда школьникам, пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями. Собянин уточнил, что дети не должны ходить в торговые центры и ездить на общественном транспорте. При этом он отметил, что они могут выходить гулять.

Решение о приостановлении бесплатного проезда в общественном транспорте для москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, вступит в силу с 9 октября. По словам Собянина, это позволит работающим людям заранее взять больничный или перейти на удаленку.

Также он отметил, что в ближайшее время продажа билетов в театры, концертные залы, музеи и другие культурно-досуговые учреждения, подведомственные столичному правительству, будет переведена в электронный вид.

Собянин подчеркнул, что все предприятия и организации столицы обязаны еженедельно информировать правительство Москвы о переводе не менее 30% сотрудников в дистанционный режим работы.

Непредоставление или неполное предоставление сведений повлечет за собой наложение штрафа или приостановление деятельности, предупредил градоначальник.

За последние 24 часа в России выявили 11 615 новых случаев COVID-19, передает RNS. Наибольшее число новых подтвержденных случаев инфекции выявлено в Москве (4082) и Санкт-Петербурге (411).

Зафиксировано 188 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 6252 человека.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.