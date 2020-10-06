Более 39 тыс. новых случаев коронавируса выявили за сутки в США

Число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в США увеличилось за последние сутки на 39,5 тыс., превысив 7,4 млн. Это следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Соединенных Штатах выросло до 210 196, уточняет RT.

Ранее в этот же день сообщалось, что президент США Дональд Трамп покинул госпиталь, где в течение трех дней проходил лечение от коронавирусной инфекции, передает НСН.

Всего в мире на 6 октября, по данным международного статистического бюро Worldometer, зарегистрировано свыше 35,7 млн случаев инфекции, скончались 1 049 751 человек, выздоровели более 26,9 млн пациентов.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.