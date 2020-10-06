Трамп покинул госпиталь после трех дней лечения от COVID-19

Президент США Дональд Трамп покинул госпиталь, где в течение трех дней проходил лечение от коронавирусной инфекции.

На лужайки военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в пригороде Вашингтона американского лидера ждал вертолет, который затем направился к Белому дому. Провожали Трампа около двух сотен его сторонников. Никаких нарушений порядка не было.

Уже находясь на балконе Белого дома президент снял маску, положил ее в карман и показал знак победы.

В президентской резиденции для главы государства подготовлено изолированное помещение. В нем Трамп сможет работать после своего возвращения.