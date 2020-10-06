В России продажи новых легковых автомобилей за 2020 год снизились на 13,9%

В России продажи новых легковых автомобилей за три квартала 2020 года снизились на 13,9%. Об этом свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ (Association of European Businesses), оказавшиеся в распоряжении «Известий» во вторник, 6 октября.

Согласно данным комитета, в текущем году продажи новых автомобилей в стране составили 1 094 805 автомобилей, что на 176 587 автомобилей меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Наибольшее падение продаж — 32% произошло у Mitsubishi. За три квартала 2020 года было продано всего 19 618 единиц, при 28 840 за аналогичный период прошлого года. Также серьезно просел и рынок продаж новых автомобилей марки Datsun. Этих машин за прошедшие месяцы текущего года было продано 12 091, что на 27% меньше, чем за три квартала 2019-го. В то же время значительный рост продаж показали авто марки Haval. Их за указанный период было продано на 66% больше по сравнению с прошлым годом, а именно 11 647.

Падение продаж «АвтоВАЗа» за минувшие три квартала 2020 года составило 14%. Всего за это время был продан 227 661 отечественный автомобиль.

По прогнозам АЕБ, в четвертом квартале, несмотря на ухудшение ситуации с коронавирусом, падение автопродаж в России должно еще замедлиться и составить 13,5%. В комитете считают, что к концу этого года будет продано порядка 1 552 000 новых легковых и легких коммерческих автомобилей.

При этом отмечается, что в сентябре текущего года было продано на 5 041 автомобиль, или на 3,4%, больше по сравнению с сентябрем 2019 года. Всего в девятом месяце 2020-го продажи новых авто составили 154 409 машин.

«Сентябрь традиционно удачный месяц для автомобильного рынка. Помимо отложенного спроса и слабеющего рубля, снижение туристической активности и меры государственной поддержки привели к тому, что уже третий месяц в этом году рынок продемонстрировал рост, который в сентябре составил 3,4% по сравнению с сентябрем 2019 года», — заявил председатель комитета Томас Штэрцель.

Ранее в этот же день стало известно, что «АвтоВАЗ» решил перевести часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года из-за негативных прогнозов развития российского авторынка. Такие меры будут действовать на протяжении полугода.