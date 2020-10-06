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АвтоВАЗ перейдет на четырехдневку из-за негативных прогнозов рынка

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АвтоВАЗ решил перевести часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю с 1 января 2021 года из-за негативных прогнозов развития российского авторынка. Такие меры будут действовать на протяжении полугода, заявил представитель компании во вторник, 6 октября.

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«Надеемся, что спрос на рынке в 2021 году будет восстанавливаться. В таком случае группа «АвтоВАЗ» сможет сохранить график полной рабочей недели для всех сотрудников», — цитирует его «РИА Новости».

В режиме полной рабочей недели останутся только линия В0, производящая машины на платформе альянса Renault-Nissan, а также некоторые сотрудники, участвующие в обеспечении работы этой линии и производств с непрерывным циклом. Вместе с ними пятидневка сохранится у ограниченного количества сотрудников, занимающихся разработкой новых проектов и поддержанием жизнедеятельности завода.

Введение сокращенной рабочей недели, как отметил представитель компании, является превентивной мерой, чтобы сохранить рабочие места из-за возможного негативного развития ситуации на авторынке в следующем году.

За минувшие месяцы 2020 года АвтоВАЗ пять раз корректировал цены на все свои модели. Так, последнее удорожание произошло 1 октября. Весь модельный ряд отечественного производителя стал стоить дороже в среднем на 2–3%. В 2019 году Lada трижды переписывала ценники.

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