Поляков предупредят об ограничениях из-за COVID-19 по SMS

Жители Польши будут получать SMS-сообщения о вводимых властями противовирусных ограничениях. Об этом заявил министр здравоохранения Польши Адам Недельский на пресс-конференции в Варшаве, сообщает 6 октября Polsat.

«Мы хотим использовать систему оповещения правительственного Центра безопасности, то есть SMS-сообщения, чтобы информировать жителей о введении конкретных зон», — сказал он

По его словам, обычно «зеленые», «желтые» и «красные» зоны по районам, где применяются дополнительные ограничения, определяются в четверг. Сами меры начинают действовать по субботам. Уровень инфицирования в регионах контролируется ежедневно, добавил глава Минздрава Польши

В Польше наблюдается рост заражения коронавирусной инфекцией. Во вторник отмечены 2236 новых случаев, от инфекции скончались 58 пациентов.

В этот же день во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в Европе растет усталость от коронавирусной инфекции.

Всего в мире на сегодняшний день по данным международного статистического бюро Worldometer зарегистрировано свыше 37,5 млн случаев инфекции, скончались 1 046 049 человек, выздоровели более 26,8 млн пациентов.