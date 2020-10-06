Новый очаг бешенства выявили в Тамбовской области

Карантин по бешенству ввели в Мичуринском районе Тамбовской области. Опасное заболевание выявили у дворовой собаки.

По данным Россельхознадзора, большое животное находилось в подворье на улице Кирова в селе Глазок. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру». Карантин введен на территории неблагополучного пункта.

Местным жителям запрещено проводить выставки, выгуливать питомцев, а также торговать домашними животными. Кроме того, запрещен вывоз животных за пределы неблагополучного пункта.

Ранее сообщалось, что карантин был введен в поселении Вороновское Троицкого административного округа Москвы. Случаи бешенства были зарегистрированы в поселении 30 сентября.