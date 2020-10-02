Карантин из-за бешенства ввели до 1 декабря в поселении в «новой Москве»

На территории поселения Вороновское Троицкого административного округа города Москвы до 1 декабря ввели карантин из-за бешенства дикого животного. Об этом говорится в распоряжении мэра города Сергея Собянина, опубликованном на официальном портале мэра и правительства столицы в пятницу.

Согласно документу от 1 октября, случаи заболевания бешенства были зафиксированы в поселении 30 сентября.

«В связи с выявлением 30 сентября 2020 года случая заболевания бешенством дикого животного на территории поселения Вороновское Троицкого административного округа города Москвы, руководствуясь законом Российской Федерации от 14 мая 1993 г. № 4979-1 «О ветеринарии»: установить карантин на территории поселения Вороновское Троицкого административного округа города Москвы до 1 декабря 2020 года», — распорядился градоначальник.

В период карантина на территории поселения запрещено проводить выставки собак и кошек, натаскивать собак и торговать домашними животными. Также запрещается вывозить собак и кошек за пределы этой территории и отлавливать диких животных для вывоза в зоопарки.

Контроль за соблюдением карантина будет обеспечивать столичный Комитет ветеринарии, а контроль за исполнением распоряжения Собянина будет осуществлять его заместитель Анастасия Ракова.

15 сентября в Гагаринском районе Москвы ввели карантин из-за выявления случая заболевания бешенством у домашнего животного.