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Волонтеры провели морской субботник на побережье бухты Врангеля

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На северо-восточном побережье бухты Врангеля (Приморский край) сотрудники АО «Восточный Порт» совместно с волонтерами фонда «Восточный Порт» провели морской субботник. Мероприятие прошло под девизом «Вместе бережем планету!» в рамках экологического просветительского проекта «Экомарафон».

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Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО «Восточный Порт», в минувшие выходные волонтеры и сотрудники порта собрали около 100 мешков бытовых отходов, пластиковую и полиэтиленовую тару, оставшуюся от отдыхающих. Весь мусор был отправлен на полигон твердых бытовых отходов (ТБО).

В мероприятии приняли участие около 70 человек. Для них также провели разминку, экологическую викторину и конкурсы на самую креативную фотографию и на самую необычную находку.

Акции «Экомарафона» в этом году стартовали позже обычного в связи с пандемией коронавируса. Все мероприятия проходили с соблюдением мер индивидуальной безопасности и дистанции. Следующая уборка побережья запланирована на ближайшие выходные.

Подробнее о важности волонтерских инициатив как в обычной жизни, так и в условиях пандемии коронавируса, а также о том, как именно и в каких сферах можно оказывать помощь, читайте в спецпроекте «Известий» «Объединяя усилия».

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