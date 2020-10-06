Прямой эфир
Сюжет:

Нарышкин заявил о прибытии террористов в Нагорный Карабах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боевики из террористических организаций устремились в зону конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом заявил во вторник, 6 октября, директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

Есть только мир: РФ призывает стороны остановить насилие в Карабахе
Однако участники конфликта пока готовы лишь на военное разрешение кризиса

По его словам, в Закавказье активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций. Среди них — члены запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры», «Фиркат аль-Хамзы», «Султана Мурада», экстремистских курдских группировок.

Как отметил Нарышкин, речь идет о тысячах радикалов, которые намерены заработать на новой войне.

Москву беспокоит, что Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций. В дальнейшем боевики могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию, пояснил глава СВР.

Нынешнее обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало повышенную озабоченность новым воздействием внешних факторов.

«На стороне Азербайджана впервые так открыто и однозначно выступила Турция», — добавил он.

Ранее во вторник президент Сирии Башар Асад подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах. По его словам, турецкий лидер поддерживает террористов в Ливии, использует боевиков из Сирии и других стран в Карабахе.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020