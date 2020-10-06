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Асад обвинил Эрдогана в инициации конфликта в Карабахе

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах. Об этом 6 октября заявил сирийский лидер Башар Асад.

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«Он поддерживает террористов в Ливии, он был главным подстрекателем и инициатором начавшегося недавно конфликта в Нагорном Карабахе между Азербайджаном и Арменией», — цитирует политика «РИА Новости».

На прошлой неделе в МИД РФ отметили, что Россия отмечает переброску иностранцев-боевиков в Ливию, в том числе при содействии Турции.

Накануне Эрдоган во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Армения должна покинуть «оккупированную азербайджанскую территорию».

По данным Еревана, Турция помогает Азербайджану. Так, 29 сентября пресс-секретарь армянского минобороны Шушан Степанян сообщила, что турецкий F-16 сбил армянский штурмовик Су-25, пилот погиб.

Турция опровергла эти сообщения, но Эрдоган пообещал оказать Азербайджану любую необходимую помощь при необходимости.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После нескольких лет войны Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года велись переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.

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