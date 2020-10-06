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Путин предложил обдумать льготы для сдавших нормы ГТО

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Президент России Владимир Путин предложил подумать над предоставлением льгот и скидок для россиян, сдавших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). На эту тему глава государства высказался во вторник, 6 октября, на заседании Совета по физкультуре и спорту.

«Обо всем этом можно, конечно, подумать», — сказал Путин, комментируя соответствующую инициативу губернатора Приморья Олега Кожемяко. Тот, выступая на заседании совета, предложил стимулировать интерес к ГТО с помощью специальных льгот, таких как скидки в спортивных магазинах, для тех, кто выполнит норматив.

Ранее на этом заседании Путин поручил разработать меры для сохранения физической активности спортсменов и других граждан на случай введения новых ограничений, связанных с пандемией.

Накануне, 5 октября, в Екатеринбурге прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные подходы к формированию культуры личности в процессе реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО». На конференции также обсуждалась разработка бонусной программы для обладателей знаков отличия ГТО.

В 2019 году Путин заявлял, что к 2024 году более половины населения России — 55% — должно быть вовлечено в регулярные спортивные занятия.

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