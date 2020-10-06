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Песков прокомментировал слова Асада о боевиках в Карабахе

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В Кремле ознакомились с заявлением президента Сирии Башара Асада касательно использования сирийских боевиков в Нагорном Карабахе. Об этом во вторник, 6 октября, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«Мы внимательно знакомимся со всеми заявлениями глав государств», ― сказал он агентству.

Ранее в этот день Асад подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в непризнанной республике Нагорный Карабах. Также он подчеркнул, что турецкий лидер поддерживает террористов в Ливии, использует боевиков из Сирии и других стран в НКР.

Накануне Эрдоган во время переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Армения должна покинуть «оккупированную азербайджанскую территорию».

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Турция и Азербайджан эту информацию опровергают, но Анкара заявляла о готовности оказать Баку любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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