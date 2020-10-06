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В Смоленске и Пскове за госизмену задержаны российский военный и его брат

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По подозрению в государственной измене в Смоленске и Пскове задержаны российский военнослужащий и его приехавший из Эстонии брат. Об этом 6 октября сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

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По данным ФСБ, задержанные выдавали эстонским спецслужбам информацию, содержащую государственную тайну. Как отмечается, брат военнослужащего постоянно проживает в Эстонии.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена». После задержания военнослужащего и его родственника арестовали.

Других подробностей в ЦОС ФСБ не привели.

В феврале Ростовский областной суд приговорил доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева к семи с половиной годам колонии за госизмену. Обжаловать приговор он не стал.

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