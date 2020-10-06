В Смоленске и Пскове за госизмену задержаны российский военный и его брат

По подозрению в государственной измене в Смоленске и Пскове задержаны российский военнослужащий и его приехавший из Эстонии брат. Об этом 6 октября сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, задержанные выдавали эстонским спецслужбам информацию, содержащую государственную тайну. Как отмечается, брат военнослужащего постоянно проживает в Эстонии.

Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России «Государственная измена». После задержания военнослужащего и его родственника арестовали.

Других подробностей в ЦОС ФСБ не привели.

В феврале Ростовский областной суд приговорил доктора технических наук из Новочеркасска Алексея Темирева к семи с половиной годам колонии за госизмену. Обжаловать приговор он не стал.