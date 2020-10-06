Источник сообщил о трезвости сбившей пешехода финалистки шоу «Холостяк»

Финалистка телешоу «Холостяк» с Егором Кридом Виктория Короткова, сбившая насмерть на Mercedes Gelandewagen пешехода на Кутузовском проспекте в Москве, по предварительным данным, в момент ДТП была трезва. Об этом 6 октября рассказал источник в правоохранительных органах.

По его словам, сотрудники ГИБДД провели девушке экспресс-тест на алкоголь на месте аварии, сообщает ТАСС. У нее также взяли кровь на исследование на наличие алкоголя. Результат будет готов в течение недели.

ДТП со смертельным исходом произошло около 23:00 5 октября на 7-м километре Кутузовского проспекта в районе съезда на Минскую улицу. Водитель Mercedes Gelandewagen насмерть сбил человека, переходящего проезжую часть дороги вне зоны перехода.

Пострадавший погиб на месте.