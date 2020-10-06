Участница шоу «Холостяк» сбила человека в центре Москвы

Женщина за рулем автомобиля Mercedes Gelandewagen, сбившая в понедельник вечером человека на Кутузовском проспекте Москвы, оказалась участницей телевизионного шоу «Холостяк» Викторией Коротковой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что женщина была замужем за бизнесменом Михаилом Рожновым и участвовала в проекте еще будучи в браке, однако после нескольких свиданий с певцом Егором Кридом она подала на развод.

Ранее сообщалось, что автомобиль Mercedes Gelandewagen насмерть сбил пешехода на Кутузовском проспекте в Москве. Отмечалось, что он переходил улицу в неположенном месте.