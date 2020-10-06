Турция раскритиковала Канаду после запрета на экспорт оружия

Турция подвергла критике решение Канады приостановить действие разрешений на экспорт вооружений и расценила этот шаг как проявление политики двойных стандартов. Об этом говорится 6 октября в распространенном заявлении МИД республики.

Как отмечается в документе, приостановка экспорта военных продуктов в Турцию обусловлена действиями Азербайджана в Нагорном Карабахе. Это свидетельствует о политике двойных стандартов, проводимых Канадой, уверены в Анкаре, сообщает Anadolu.

Действия Канады, «особенно начиная с операции «Источник мира», не соответствуют духу союзничества, создают преграды для разрешений на экспорт военных компонентов», отмечается в документе. В МИД Турции выразили надежду, что Канада начнет действовать без влияния на ее политику антитурецких кругов.

Накануне министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань после появления сообщений об использовании канадских технологий в нагорнокарабахском конфликте заявил о приостановке действия разрешений на экспорт вооружений в Турцию.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.