Канада приостановила экспорт вооружений в Турцию из-за Нагорного Карабаха

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань после появления сообщений об использовании канадских технологий в нагорнокарабахском конфликте заявил в понедельник, 5 октября, о приостановке действия разрешений на экспорт вооружений в Турцию, передает Reuters.

Как подчеркнул глава МИДа, в последние несколько дней появлялись утверждения об использовании канадских технологий в военном конфликте в Нагорном Карабахе. После этого глава внешнеполитического ведомства Канады дал поручение провести проверку таких сообщений.

«В соответствии с жестким режимом экспортного контроля Канады и из-за продолжающихся боевых действий я приостановил действие соответствующих разрешений на экспорт в Турцию, чтобы дать время для дальнейшей оценки ситуации», — сказал Шампань.

Ранее в тот же день глава МИД России Сергей Лавров, его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан и госсекретарь США Майк Помпео сделали совместное заявление, в котором сообщили, что самым решительным образом осуждают опасную эскалацию насилия в Нагорном Карабахе. Главы дипведомств стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ призвали стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня. Главы МИД указали, что Россия, Франция и США твердо настроены в полной мере осуществлять мандат, возложенный на них ОБСЕ и международным сообществом.

1 октября лидеры стран Минской группы ОБСЕ Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. Три лидера призвали к немедленному прекращению боевых действий между сторонами.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

В Армении неоднократно заявляли, что Анкара оказывает военную помощь Баку. Турецкая сторона опровергает эти заявления. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Азербайджану необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Нагорного Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.