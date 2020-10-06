В Херсоне националистка напала на вышедшую из СИЗО учительницу

Националистка в Херсоне совершила нападение на отпущенную из СИЗО главу организации «Русская национальная община «Русичъ» Татьяну Кузьмич. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

СБУ в Херсоне в сентябре начало расследовать дело о «шпионской сети Кремля», распространяющей сепаратизм среди школьников. «Главой сети Кремля» СБУ назвало директора русской школы в Херсоне Татьяну Кузьмич. Женщину отпустили из СИЗО под залог в полмиллиона гривен.

У выхода из изолятора учительницу поджидала местная националистка из херсонского отделения организации «Самооборона» Инна Усачева. Она бросилась к освобожденной женщине, облила ее красной краской, а также унижала и оскорбляла словесно. Видео инцидента Усачева выложила на своей странице в Facebook.

20 августа жителя Одессы посадили под домашний арест из-за публикации в Facebook герба СССР, изображения серпа и молота, а также пятиконечной звезды и портрета коммунистического деятеля.