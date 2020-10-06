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Синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на 6 октября

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Синоптики рассказали о том, что жителей столичного региона во вторник, 6 октября, ожидает переменная облачность и сильный ветер. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

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Днем в Москве от 18 до 20 градусов тепла, в Подмосковье — до 21 градусов. В ночное время в столице похолодает до 7 градусов, в Московской области местами от 5 до 10 градусов.

Ветер ожидается южный со скоростью 5-10 м/с, порывы могут достигать скорость до 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 755 мм рт. ст.

Ранее 5 октября главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что сентябрь 2020 года стал самым теплым в России за 130 лет истории метеонаблюдений.

Специалисты московского «Метеобюро» рассказали, что погода продолжит баловать жителей столицы и в октябре.

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