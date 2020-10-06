Бизнесмен попросил СК проверить слова Пашаева о сотрудниках МВД

Предприниматель Анзор Псуноков подал заявление в Следственный комитет на имя руководителя столичного руководителя ГСУ СК Андрея Стрижова с просьбой проверить лишенного статуса адвоката Эльмана Пашаева на предмет клеветы в отношении сотрудников МВД. Об этом во вторник, 6 октября, сообщило РБК.

В документе говорится, что в производстве ОМВД России по району Арбат находится уголовное дело, открытое 4 октября 2017 года по заявлению Псунокова по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество). По этому делу Пашаев проходит в качестве свидетеля.

Как утверждает предприниматель, 1 октября Пашаев дал пресс-конференцию на телеканале «360» для «дискредитации органов внутренних дел и указанных должностных лиц». На ней он «демонстрировал служебную переписку между первым заместителем начальника СД МВД России генерал-лейтенантом юстиции Патапеней Н.К. и заместителем начальника ГУ МВД России по г. Москве — начальником ГСУ генерал-майором юстиции Агафьевой Н.И.». По мнению Псунокова, Пашаев это сделал, «преследуя цель избежать уголовной ответственности».

Как видно на видеозаписи с пресс-конференции, Пашаев говорит, что получил «засекреченный документ, к которому ни у кого, кроме руководителей департамента Следственного комитета и главного следственного управления по городу Москве, нет доступа».

В ответ на просьбу прокомментировать жалобу предпринимателя Пашаев заявил, что «его фантазия безграничная».

Уголовное дело против Пашаева Псуноков потребовал возбудить в августе этого года. Бизнесмен заявил, что бывший адвокат в прошлом представлял интересы его семьи. В 2017 году он убедил Псунокова передать ему в долг 1,5 млн руб. для сделки с недвижимостью. Представитель предпринимателя утверждал, что Пашаев якобы присвоил деньги себе. В связи с этим было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Лишившийся статуса адвокат проходил по нему в качестве свидетеля.

Сам Пашаев, по сообщению «РИА Новости», утверждает, что Псуноков выступил с такими утверждениями, поскольку его жену привлекли по заявлению адвоката по делу о мошенничестве. Юрист, ссылаясь на биллинги мобильного телефона, отмечает, что в тот момент находился в другом месте. Он рассказал, что еще в 2017 году просил следователя установить его местонахождение и четверых свидетелей, якобы видевших передачу денег.

27 августа Пашаев рассказал, что пройдет тест на детекторe лжи по этому делу.