Губернатор Подмосковья вручил награды лучшим учителям области

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил награды конкурса «Учитель года Подмосковья-2020» победителю и лауреатам. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила пресс-служба губернатора.

Воробьев поблагодарил педагогов за их труд и наставничество детей и отметил, что учитель — особенное призвание, имеющее большое значение в жизни каждого человека.

«В Подмосковье 50 тыс. педагогов, которые ежедневно добросовестно и трудолюбиво дарят свои знания, внимание. Я хочу поздравить наших учителей, пожелать, чтобы все были здоровы и давали качественное образование», — цитирует Воробьева агентство городских новостей «Москва».

Чиновник отметил, что Подмосковье по традиции «находится высоко в системе образования», и ежегодно необходимо подтверждать эту планку.

В регионе конкурс «Учитель года Подмосковья» проходит каждый год. В него входят школьный, муниципальный и региональный этапы, отмечает телеканал «360». В 2020 году победителем его стал учитель математики из Областной гимназии имени Примакова в Одинцовском городском округе Александр Ядрин. Он получил денежную премию в размере 500 тыс. руб.

Также денежные премии в размере 100 тыс. рублей получили четверо лауреатов конкурса: учителя физики Мария Пчелкина из Раменского округа и Юрий Уробушкин из округа Реутов, учитель английского языка из Коломенского округа Юлия Фролова, учитель русского языка и литературы Олеся Честных из Подольского округа, пишет НСН.

Ранее 5 октября президент России Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником ― Днем учителя. Также глава государства обратился к студентам педагогических вузов, отметив, что они выбрали сложную профессию, и добавив, что от них во многом зависит будущее молодого поколения российских граждан.