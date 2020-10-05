В Москве за сутки умер 31 пациент с коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончался 31 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперштабе в понедельник, 5 октября.

Отмечается, что у всех из них был также подтвержден диагноз «пневмония».

Всего за время пандемии в столице умер 5401 человек с COVID-19.

Ранее в понедельник заммэра столицы Анастасия Ракова заявила, что за сутки в столице выздоровели еще 913 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизировалась. По его словам, число больных близится к 1 тыс. в день.

Он добавил, что работающие с этой инфекцией стационары справляются, вводя лишь свои дополнительные корпуса.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Москве с момента распространения инфекции зафиксировано 307 477 случаев коронавируса, в том числе 3537 за последние стуки. Скончались из-за осложнений на фоне COVID-19 свыше 5,3 тыс. человек, вылечились 253 944 пациента.

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