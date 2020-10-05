В Москве за сутки от коронавируса вылечились 913 пациентов

Еще 913 человек, у которых был диагностировал коронавирус, выздоровели в Москве. Об этом в понедельник, 5 октября, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 913 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253 944», ― рассказала она журналистам.

По словам заммэра, чтобы подтвердить отсутствие у пациента COVID-19, врачи проводят специальные исследования, а те, кому необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизировалась. По его словам, больницы медленно, но верно загружаются, а число больных близится к 1 тыс. в день.

Он добавил, что работающие с этой инфекцией стационары справляются, вводя лишь свои дополнительные корпуса.

За день до этого столичный градоначальник сообщил о расширении списка бесплатных лекарств для москвичей с коронавирусом. Согласно рекомендациям Минздрава, амбулаторные пациенты будут получать препараты «Арепливир» и «Коронавир».

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