Прямой эфир
Сюжет:

В Москве за сутки от коронавируса вылечились 913 пациентов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Еще 913 человек, у которых был диагностировал коронавирус, выздоровели в Москве. Об этом в понедельник, 5 октября, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Окно роста: вирусологи ждут прихода второй волны COVID-19 в регионы
Опасения экспертов вызывает и удвоение показателей смертности от коронавирусной инфекции в столице

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 913 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 253 944», ― рассказала она журналистам.

По словам заммэра, чтобы подтвердить отсутствие у пациента COVID-19, врачи проводят специальные исследования, а те, кому необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице стабилизировалась. По его словам, больницы медленно, но верно загружаются, а число больных близится к 1 тыс. в день.

Он добавил, что работающие с этой инфекцией стационары справляются, вводя лишь свои дополнительные корпуса.

За день до этого столичный градоначальник сообщил о расширении списка бесплатных лекарств для москвичей с коронавирусом. Согласно рекомендациям Минздрава, амбулаторные пациенты будут получать препараты «Арепливир» и «Коронавир».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020