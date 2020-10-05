В Великих Луках школьная линейка закончилась обмороком

Торжественная линейка в одной из школ в Великих Луках закончилась массовым обмороком. 13 школьников из разных классов и разного возраста одновременно потеряли сознание. Трое детей находятся в тяжелом состоянии, из них двое в реанимации, остальные в состоянии средней степени тяжести. Все они сейчас под наблюдением врачей, у каждого взяли анализы. По словам пациентов клиники, куда госпитализировали пострадавших, ученики выглядят бледно. Директор школы заявила, что это мог быть тепловой удар, притом что днем воздух в городе прогрелся до +16...+18 градусов. Губернатор Псковской области взял ситуацию под личный контроль. Прокуратура начала проверку.