Передел Земли: как навахо выживают без воды

В домах навахо нет водопровода и электричества. Принимать ванны можно на открытом воздухе, правда, воду приходится возить издалека. «Я готова жить без воды и света, я выросла в таких условиях и привыкла к этому, — признается 23-летняя Саммер Уикс, купая свою двухлетнюю дочь Равинн. — Я приехала сюда, потому что хотела, чтобы мои дети получили такое же воспитание, как у меня»