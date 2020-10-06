Передел Земли: как навахо выживают без воды

Жители Нации навахо — крупнейшей индейской резервации в США — из-за глобального потепления оказались на грани выживания. Изменение климата вызывает всё большее опустынивание территории, близлежащие водоемы пересыхают, пастбища покрываются песком. Как навахо пытаются сохранить свои земли и хозяйство — в фотогалерее «Известий»
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Фото: REUTERS/Stephanie Keith
По словам климатолога Дэвида Симерала из Исследовательского института пустынь в Неваде, изменения климата здесь стали заметны еще в конце 1990-х — именно на этот период пришлись три самых засушливых лета
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Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Спустя два десятилетия бывшие пастбища, где пасли свой скот навахо, превратились в выжженную пустыню
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Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Водохранилище Пауэлл на реке Колорадо — второе по величине в США — из-за засухи обмелело почти наполовину
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Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Старики, живущие на этой земле многие десятилетия, не припомнят такой погоды. Оставшимся в резервации их детям и внукам приходится ежедневно таскать воду из единственного сохранившегося колодца для скота. Те, кто уехал в поисках лучшей жизни, присылают родителям деньги, чтобы они могли обеспечить себя всем необходимым
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Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Дом Мэйбел и Леонарда Слоун сейчас окружен пустыней. Раньше здесь на протяжении всего лета шли дожди, теперь их не бывает, поэтому все близлежащие водоемы пересохли
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Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Чтобы сохранить свое ранчо и напоить скот, они вынуждены ездить за 25 км к единственному сохранившемуся водоему. Затраты на корм животным составляют до $4 тыс. в год — сено приходится покупать и привозить издалека, так как травы на пастбищах не хватает. Леонард часто просит богов послать дождь, используя для традиционного ритуала рогатую жабу. Пока это не помогает
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Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Мэйбел уже сильно сократила свое стадо — у нее осталось 24 овцы. Муж заставляет ее избавиться и от 18 коз, чтобы бросить все силы и ресурсы на выращивание крупного рогатого скота — за него можно больше выручить на рынке
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Фото: REUTERS/Stephanie Keith
Мэйбел сопротивляется — она не хочет бросать овцеводство. Этим делом занимались ее мать и бабушка. «Я продолжу это дело в память о своих родителях», — говорит женщина, вытирая слезы. Ее мать, отец и сестра умерли в апреле от коронавируса
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Фото: REUTERS/Stephanie Keith
«Нам приходится ездить сюда за водой каждый день, — говорит 55-летний Юджин Буни. — Раньше мы могли набирать воду из ближайшего пруда, но этим летом и даже предыдущие пару лет дождя не было»
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Фото: REUTERS/Stephanie Keith
85-летней Люсиль Даниэль не каждый день удается сварить себе кофе — за водой ехать слишком далеко
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Фото: REUTERS/Stephanie Keith
В домах навахо нет водопровода и электричества. Принимать ванны можно на открытом воздухе, правда, воду приходится возить издалека. «Я готова жить без воды и света, я выросла в таких условиях и привыкла к этому, — признается 23-летняя Саммер Уикс, купая свою двухлетнюю дочь Равинн. — Я приехала сюда, потому что хотела, чтобы мои дети получили такое же воспитание, как у меня»
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Фото: REUTERS/Stephanie Keith
«Это медленное приближение катастрофы, — говорит ученый Вашингтонского университета Маргарет Редстир. — В резервации осталась всего одна река, которая наполнена водой круглый год»
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