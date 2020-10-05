Путин заявил о необходимости продлить упрощенную процедуру получения справок

Упрощенные процедуры получения справок и продления документов нужно сохранить до конца года. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил президент России Владимир Путин.

«Ряд ключевых решений, которые были приняты ранее и связаны с дебюрократизацией всего процесса, который важен для граждан в ходе их обычной текущей жизни, — имеется в виду получение различных справок, продление документов, в том числе и для людей с инвалидностью в автоматическом режиме, — многие эти вещи, конечно, нужно продлить как минимум до конца текущего года», — заявил российский лидер.

Глава государства пообещал отдать соответствующее поручение правительству.

В конце июля Министерство здравоохранения России представило проект приказа о порядке выдачи медицинскими организациями электронных справок. В соответствии с ним справки и медицинские заключения могут оформляться в произвольной форме и выдаваться на бумажном носителе и, с согласия пациента, в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Справки и медицинские заключения в форме электронных документов выдаются гражданам или их законным представителям при личном обращении или по запросу.

11 июля вступил в силу приказ МВД, продлевающий до конца года действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер в связи с коронавирусной инфекцией. Речь идет о документах, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля. Документы останутся действующими до 31 декабря 2020 года.