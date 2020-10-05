Глава Минобороны Армении обсудил ситуацию в Карабахе с послом США

Министр обороны Армении Давид Тоноян обсудил в понедельник с чрезвычайным и полномочным послом США Лин Трейси ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом написала на своей странице в Facebook 5 октября пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян.

«5 октября министр обороны Давид Тоноян принял Чрезвычайного и Полномочного посла США Лин Трейси», — говорится в сообщении.

По словам Степанян, министр представил американской стороне текущий процесс военных действий и подчеркнул «беспрецедентное непосредственное участие Турции и поддержку азербайджанской стороны».

Тоноян также подчеркнул, что развитие ситуации такими темпами будет катастрофой для всего региона.

Издание Aysor со ссылкой на пресс-службу армянского минобороны отмечает, что Трейси выразила обеспокоенность в связи с нерешенными гуманитарными вопросами в период боевых действий. Тоноян сообщил, что они не решаются из-за отсутствия заинтересованности с противоположной стороны.

Ранее в этот же день премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в интервью американским СМИ, что выразил советнику президента США Дональда Трампа недовольство в связи с использованием Турцией против Карабаха истребителей F-16.

По словам премьера, он поднял этот вопрос во время телефонного разговора с советником президента США по вопросам национальной безопасности Робертом О’Брайаном, который «выслушал и принял его обеспокоенность».

Ранее в понедельник стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил от Армении запрос с требованием принять меры в отношении Турции из-за ситуации в Карабахе.

Ранее, 27 сентября, Ереван уже обращался в ЕСПЧ с требованием обязать Баку прекратить бомбардировки гражданских объектов в Нагорном Карабахе. В принятом решении суда говорилось, что ситуация в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) может привести к риску нарушений Конвенции по правам человека.

Чтобы предотвратить такие нарушения и в соответствии с правилом 39 Регламента суда, ЕСПЧ попросил Азербайджан и Армению воздерживаться от принятия любых мер, в частности военных действий, которые могут привести к нарушениям прав гражданского населения, гарантированных Конвенцией, в том числе к созданию угрозы их жизни и здоровью.

Обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за эскалацию конфликта друг на друга.

В Армении неоднократно заявляли, что Анкара оказывает военную помощь Баку. Турецкая сторона опровергает эти заявления. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал Азербайджану необходимую помощь и призвал Армению «прекратить оккупацию» Нагорного Карабаха.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.