Названы сроки ввода вакцины от коронавируса в гражданский оборот

Масштабное введение вакцины от коронавируса «Спутник V» в гражданский оборот в России могут начать в октябре — начале ноября. Такие сроки назвал глава российского Минздрава Михаил Мурашко в понедельник, 5 октября.

Министр подчеркнула, что на сегодняшний день еще два крупных предприятия адаптируют свои технологии под производство этого препарата.

«Поэтому мы планируем, что непосредственно уже ввод в гражданский оборот начнется или в последних числах октября, или в первых числах ноября, и это пойдет по нарастающей», — цитирует его ТАСС.

Первую в мире вакцину от COVID-19 разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат получил название «Спутник V» и был зарегистрирован 11 августа.

России Владимир Путин заверял, что вакцина Центра имени Гамалеи была зарегистрирована в соответствии с российскими законами и мировой практикой. 8 сентября вакцина «Спутник V» была выпущена в гражданский оборот.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

С начала распространения инфекции в России выявлен 1 225 889 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 475 летальных исходов, выздоровело 982 324 человека.

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