Волонтеры составят карту загрязненных зон на Камчатке

Волонтеры на Камчатке составят карту загрязненных зон. Добровольцы уже осмотрели побережье, теперь им предстоит отправиться на Халактырский пляж, чтобы фиксировать места скопления мертвых животных. Об этом сообщила руководитель ресурсного центра добровольчества Камчатского края Анастасия Орлова, видео ее выступления 5 октября опубликовал Telegram-канал Life Shot.

«Мы проанализируем ситуацию, определим, где скопления мертвых животных, и составим карту. (...) Пока не знаем причину загрязнений, на уборку мы ребят не пустим. Завтра поедем с перчатками и масками», — сказала Орлова.

Она также добавила, что в ходе первого осмотра побережья в воде постороннего запаха не ощущалось, но на берегу были найдены два трупа тюленей.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже и о тысячах морских животных, которые выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерная и Авачинская.

Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов — в 2 и 3,6 раза соответственно. Пробы отправлены на анализ в Москву и Владивосток.

5 октября власти Камчатки назвали три вероятные причины загрязнения прибрежных вод. Это техногенное загрязнение, вызванное деятельностью человека, природные воздействия и последствия сейсмической активности. Материалы проверки о массовой гибели морских животных на Камчатке поручено передать в центральный аппарат Следственного комитета России.

Подробнее о важности волонтерских инициатив как в обычной жизни, так и в условиях пандемии коронавируса, а также о том, как именно и в каких сферах можно оказывать помощь, читайте в спецпроекте «Известий» «Объединяя усилия».