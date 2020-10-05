В Москве задержали подозреваемого в похищении креста за 1 млн рублей

Подозреваемого в хищении креста за 1 млн рублей задержали оперативники района Хамовники. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила начальник ОССМИ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве Татьяна Дугина.

По ее словам, заявление в полицию подала 40-летняя женщина. Она рассказала, что решила продать принадлежащее ей ювелирное изделие в виде креста из белого золота со вставками из драгоценных камней. Жительница столицы обратилась к своему знакомому, который согласился помочь его реализовать.

«Но в дальнейшем, завладев ювелирным украшением, мужчина перестал выходить на связь. Материальный ущерб составил около 1 млн рублей. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Бориса Пастернака задержали подозреваемого — 39-летнего жителя столицы», — цитирует Дугину агентство городских новостей «Москва».

По данным правоохранителей, на момент задержания злоумышленник успел сбыть похищенное имущество, а деньгами распорядился по своему усмотрению. Следствие возбудило по данному факту уголовное дело пост. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

1 октября сообщалось, что в Москве задержали подозреваемого в краже антикварных вещей из квартиры. Против задержанного возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере.