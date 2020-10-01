Антикварные вещи на миллион рублей украли из квартиры в Москве

В Москве задержали подозреваемого в краже антикварных вещей из квартиры. Об этом сообщил в четверг, 1 октября, источник в правоохранительных органах.

«В среду, 30 сентября, полиция при силовой поддержке СОБР Росгвардии на Кронштадтском бульваре задержала 44-летнего мужчину, подозреваемого в совершении преступления», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

Против задержанного возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере, ведется следствие.

Сообщается, что неизвестные, взломав окно на втором этаже многоквартирного дома в Большом Николопесковском переулке, незаконно проникли в квартиру и похитили антикварные вещи на общую сумму более 1 млн рублей.

29 сентября сообщалось, что пятеро неизвестных в медицинских масках избили, ударили ножом и отобрали два рюкзака, в которых находился 1 млн рублей, у безработного уроженца Владимирской области. Инцидент произошел в Котельниках, сообщает телеканал «360».