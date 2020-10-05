Песков выразил соболезнования близким погибшей журналистки Славиной

Самоубийство журналистки Ирины Славиной в Нижнем Новгороде — трагическое происшествие, Кремль соболезнует родным погибшей. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он обратил внимание на реакцию губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, пообещавшего разобраться в произошедшем. По словам Пескова, причин сомневаться в том, что глава региона выяснит причины, которые толкнули женщину на суицид, нет.

Он добавил, что при этом произошедшее — не вопрос Кремля.

2 октября стало известно, что главред нижегородского портала «Коза Пресс» Ирина Славина покончила с собой перед зданием МВД. Полицейские пытались оказать ей помощь, но спасти женщину не удалось.

Перед инцидентом женщина сидела на лавочке напротив здания ГУ МВД по Нижегородской области. За час до суицида она оставила предсмертную записку в соцсети.