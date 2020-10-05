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Чехов стал городом-лидером по соблюдению масочного режима в Подмосковье

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В Московской области выбрали города, жители которых лучше всего соблюдают масочный режим в общественном транспорте. Лидеров представили в региональном минтрансе.

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По результатам рейдов на транспортной инфраструктуре, меньше всего нарушителей в автобусах Чехова, Красногорска, Пушкино и Ступино. Лидеры по соблюдению масочного режима в поездах – Орехово-Зуево, Люберцы, Химки и Кашира.

Как пишет портал «Подмосковье сегодня», проверки проводятся в подмосковных городах каждый день. За нахождение в общественном транспорте без средств индивидуальной защиты грозит штраф в размере до 5 тыс. рублей.

Маска нужна при входе на железнодорожную станцию и при посадке в вагон. При поездке на автобусе маску необходимо надеть еще на остановке.

5 октября управление Роспотребнадзора по Московской области призвало глав городов региона ужесточить контроль за соблюдением масочного режима. По словам министра здравоохранения региона Светланы Стригунковой, динамика по выявлению пациентов с коронавирусом достаточно сильно прогрессирует.

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