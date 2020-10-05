В Подмосковье призвали усилить контроль за соблюдением масочного режима

Управление Роспотребнадзора по Московской области призвали глав городов региона ужесточить контроль за соблюдением масочного режима. Об этом заявила 5 октября глава ведомства Ольга Михайлова, сообщает «РИА Новости».

Как добавила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, динамика по выявлению пациентов с коронавирусом достаточно сильно прогрессирует.

На пике заболеваемости в мае выявляли 1133 случаев, напомнила она, за минувшие сутки специалисты выявили 339 человек, уточнила она в ходе заседания облправительства в эфире телеканала «360».

Начиная с марта, москвичи и гости столицы получили 752 тыс. штрафов, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом в Москве. Таким образом, был оштрафован каждый десятый нарушитель домашнего режима.

За минувшие 24 часа в России выявили 10 888 новых случаев заболевания коронавирусом, 3537 из них выявлено в Москве.

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