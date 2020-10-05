Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине за 2020 год

Нобелевскую премии по медицине за 2020 год получили Харви Альтер (США), Майкл Хоутон (Великобритания) и Чарльз Райс (США). Ученые удостоены награды за исследование в области гепатита С, говорится в сообщении на сайте премии.

«Нобелевская премия этого года присуждена трем ученым, которые внесли решающий вклад в борьбу с передаваемым через кровь гепатитом — серьезной глобальной проблемой здравоохранения, вызывающей цирроз и рак печени у людей во всем мире», — говорится в заявлении.

Эти специалисты сделали основополагающие открытия, которые привели к идентификации нового вируса — вируса гепатита С. До их работы открытие вирусов гепатита А и В было важным шагом вперед, но большинство случаев гепатита, передаваемого через кровь, оставались необъясненными, отметили в нобелевском комитете.

Открытие лауреатами Нобелевской премии вируса гепатита С стало знаковым достижением в продолжающейся борьбе с вирусными заболеваниями. Благодаря открытиям ученых, сделанным в конце 20-го и начале 21 века, в настоящее время доступны высокочувствительные анализы крови на вирус, которые устранили посттрансфузионный гепатит во многих странах мира, значительно улучшив глобальное здоровье человечества.

Их открытие также позволило быстро разработать противовирусные препараты, направленные против гепатита C. Впервые в истории болезнь теперь можно вылечить, что вселяет надежды на полное искоренение вируса гепатита C.

Харви Альтер родился в 1935 году в Нью-Йорке, получил степень доктора медицины в Медицинской школе Университета Рочестера и обучался внутренней медицине в больнице Strong Memorial Hospital и в университетских больницах Сиэтла. В 1961 году он работал в Национальном институте здоровья (NIH) в качестве клинического сотрудника. Затем несколько лет трудился в Джорджтаунском университете, а затем вернулся в NIH.

В середине 1970-х годов Альтер и его исследовательская группа показали, что большинство случаев посттрансфузионного гепатита не были из-за вирусов гепатита А и B. Эта работа в конечном итоге и привела к открытию вируса гепатита С.

Майкл Хоутон родился в Великобритании, получил степень доктора философии в 1977 году в Королевском колледже Лондона. В 1982 году переехал в США, в 2010 году начал работу в Университете Альберты, Канада, и в настоящее время заведует кафедрой вирусологии и является профессором вирусологии Ли Ка Шинг в Университете Альберты.

Чарльз Райс родился в 1952 году в Сакраменто, США. Он получил степень доктора философии в 1981 году в Калифорнийском технологическом институте. С 2001 года он был профессором Университета Рокфеллера в Нью-Йорке. В течение 2001–2018 годов был научным и исполнительным директором Центра изучения гепатита С в Университете Рокфеллера, где продолжает свою деятельность.

Ранее предполагалось, что Нобелевскую премию по медицине за 2020 год могут получить специалисты, борющиеся с коронавирусной пандемией.