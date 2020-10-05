Второй крупный инфекционный центр построят в Башкирии

В Башкирии необходимо построить второй крупный инфекционный центр, заявил глава республики Радий Хабиров. По его словам, это внеочередной проект, который реализуют за счет перенесения сроков на других объектах.

Уфимский инфекционный центр обошелся бюджету в 3,5 млрд рублей и был построен в рекордные сроки — менее чем за два месяца. Новый госпиталь в Стерлитамаке нужно ввести в эксплуатацию к 15 декабря, сказал Радий Хабиров.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал такое решение, передает ИА «Башинформ». Рассматриваются возможности привлечения федерального софинансирования.

Ранее в Учалах (Республика Башкортостан) было приостановлено строительство хирургического корпуса Центральной районной больницы. Управление капстроительства республики расторгло контракт с генподрядчиком в связи с неисполнением им обязательств. Согласно контракту, построить здание нужно было к концу 2021 года. Проект включает хирургический корпус на 24 места, диагностический корпус на 150 посещений и травмпункт на 70 посещений в сутки.