Гинцбург назвал сроки окончания вакцинации добровольцев от коронавируса

Вакцинация от коронавируса 40 тыс. добровольцев препаратом «Спутник V» продлится еще примерно три-четыре месяца. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил «РИА Новости» глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Когда последний доброволец будет провакцинирован ― может быть, три, может быть, четыре месяца, в зависимости от интенсивности этого процесса, который зависит от количества поликлиник, которые будут в этом участвовать в Москве», ― рассказал он агентству.

Также Гинцбург отметил, что начались испытания с людьми старше 65 лет, и добавил, что всё больше поликлиник присоединяются к вакцинации.

Первую в России и мире вакцину от COVID-19 разработали специалисты российского НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Препарат назвали «Спутник V», его зарегистрировали 11 августа.

Еще одну вакцину от этой инфекции разрабатывает Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

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