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Путин поздравил педагогов с Днем учителя

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Президент России Владимир Путин поздравил педагогов с профессиональным праздником ― Днем учителя. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила пресс-служба Кремля.

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«Уверен, что российские учителя и впредь будут добросовестно трудиться, бережно хранить и развивать замечательные традиции отечественного образования, достойно выполнять свою высокую подвижническую миссию», ― говорится в поздравлении.

Также глава государства обратился к студентам педагогических вузов, отметив, что они выбрали сложную профессию, и добавив, что от них во многом зависит будущее молодого поколения российских граждан.

Ранее в этот день стало известно, что ко Дню учителя Музей Победы в Москве подготовил праздничную акцию с бесплатными экскурсиями.

Участники акции, учителя столичных школ, смогут вместе со своими учениками бесплатно посетить экскурсию по новой экспозиции «Подвиг народа».

В экспозиции можно будет увидеть трехмерные панорамы, исторически достоверно воссозданные декорации, мультимедийные проекции, подлинные раритеты.

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