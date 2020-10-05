Музей Победы ко Дню учителя проведет бесплатные экскурсии для педагогов

Ко Дню учителя Музей Победы в Москве подготовил праздничную акцию с бесплатными экскурсиями. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на сообщение организации.

Участники акции — учителя столичных школ — смогут вместе со своими учениками бесплатно посетить экскурсию по новой экспозиции «Подвиг народа».

Стартует акция 5 октября: на сайте музея откроют регистрацию на бесплатные экскурсии по указанной экспозиции. Первые 20 педагогов, успевших оставить заявки, смогут вместе с учениками побывать в музейном пространстве. Сами экскурсии состоятся 10 и 11 октября, принимать будут группы не более 15 человек.

В экспозиции можно будет увидеть трехмерные панорамы, исторически достоверно воссозданные декорации, мультимедийные проекции, подлинные раритеты.

24 сентября сообщалось, что Центр современного искусства (ЦСИ) «Винзавод» запустил экскурсионную программу по двум направлениям: история Винзавода и появление ЦСИ и современное искусство.